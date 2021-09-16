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Бойовики сім разів обстріляли позиції ООС на Донбасі: втрат серед військових немає

Автор: Дмитрий Кузнецов

У четвер, 16 вересня, збройні формування РФ сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.

"З початку сьогоднішнього дня зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Два ворожих обстріли були зафіксовані поблизу селища Тарамчук. Окупанти використовували 120-мм міномети і артилерію калібру 122-мм.під обстріл потрапив населений пункт. Пошкоджено будинки мирних жителів.

У районі населеного пункту Піски проросійські найманці застосували міномети калібру 120-мм.

У Луганській області зафіксовані два прольоти ворожого безпілотника типу"Квадрокоптер". За допомогою дрона бойовики коригували вогонь по селищу щастя. Ворог застосував міномети 82 калібру. Пошкоджено цивільну інфраструктуру та приватні автомобілі.

В результаті обстрілу Щастя місцевий житель отримав поранення. Його стан задовільний.

Втрат серед військових немає. На ворожі обстріли українські бійці відкривали вогонь у відповідь.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК", - уточнили в штабі ООС.

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