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Бойовики сьогодні стріляли біля Попасної та Катеринівки. Військові давали відсіч

Автор: Дмитро Левицький

З початку 21 листопада проросійські бойовики двічі порушували режим припинення вогню на Донбасі. Окупанти з різного озброєння вели вогонь у напрямку Попасної та Катеринівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу командування операції Об'єднаних сил.

Біля Попасної противник обстрілював позиції українських військових з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Варто зазначити, що міномети заборонні мінськими угодами.

У напрямку Катеринівки проросійські бойовики стріляли з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.

Бійці зі складу Об'єднаних сил відповідали на обстріли з боку окупантів, не застосовуючи при цього заборонене мінськими угодами озброєння. Українські військовослужбовці в результаті обстрілів не постраждали.

"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, вчора проросійські бойовики стріляли у напрямку Пісків на Донбасі.

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