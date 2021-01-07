Бойовики на Різдво п'ять разів обстрілювали військових на Донбасі

Фото: український військовий (flickr.com/ministryofdefenceua)

Станом на 17:00 четверга, 7 січня, на Донбасі зафіксували 5 порушень режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків. Українських військових обстрілювали з гранатометів та стрілецької зброї.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

Під ворожі обстріли сьогодні потрапили позиції українських військових поблизу населених пунктів Хутір Вільний, Луганське, Попасна та Авдіївка. В результаті обстрілів підрозділи Об'єднаних сил втрат не зазнали.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - додали у штабі ООС.

Крім того, з початку доби українські сапери розмінували понад 4 гектари прифронтової території та передали на знищення 59 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, вчора російсько-окупаційні сили 5 разів обстрілювали українських військових на Донбасі. Військовослужбовці Об'єднаних сил в результаті обстрілів не постраждали.

Додамо, днями в окупованому Луганську стався вибух у будинку одного з ватажків так званої "ЛНР".