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Бойовики розміщують військову техніку з порушенням лінії відведення на Донбасі, - ООС

Автор: Дмитрий Кузнецов

Бойовики розміщують військову техніку з порушенням лінії відведення. Сотні одиниць заборонених озброєнь виведені із зон зберігання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр операції Об'єднаних сил.

"Зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 27 одиниць озброєння і військової техніки з порушенням лінії відведення, 116 одиниць - за межами виділених місць зберігання, 123 одиниці - в зоні безпеки", - вказується в повідомленні.

Порушення зафіксовані на полігонах в районі населених пунктів Круглик, Мирне, Бугаївка Луганської області та Мар'їнка Донецької області.

Також Бойовики продовжують систематично перешкоджати діяльності місії ОБСЄ на окупованих територіях.

"На блок-постах поблизу тимчасово окупованих населених пунктів Олександрівське, Зайченко та Ізварине проросійські найманці не пропустили патруль СММ", - уточнили в ООС.

Нагадаємо, за минулу добу, 13 серпня, на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Внаслідок обстрілів поранено двох військових.

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