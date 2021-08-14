Бойовики розміщують військову техніку з порушенням лінії відведення на Донбасі, - ООС

Бойовики розміщують військову техніку з порушенням лінії відведення. Сотні одиниць заборонених озброєнь виведені із зон зберігання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр операції Об'єднаних сил.
"Зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 27 одиниць озброєння і військової техніки з порушенням лінії відведення, 116 одиниць - за межами виділених місць зберігання, 123 одиниці - в зоні безпеки", - вказується в повідомленні.
Порушення зафіксовані на полігонах в районі населених пунктів Круглик, Мирне, Бугаївка Луганської області та Мар'їнка Донецької області.
Також Бойовики продовжують систематично перешкоджати діяльності місії ОБСЄ на окупованих територіях.
"На блок-постах поблизу тимчасово окупованих населених пунктів Олександрівське, Зайченко та Ізварине проросійські найманці не пропустили патруль СММ", - уточнили в ООС.
Нагадаємо, за минулу добу, 13 серпня, на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Внаслідок обстрілів поранено двох військових.