Бойовики у п'ятинцю п'ять разів порушили "тишу" на Донбасі

Протягом минулої доби, 17 квітня, збройні формування Російської Федерації, знову порушуючи зобов’язання з дотримання режиму припинення вогню, п’ять разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Зазначається, що упродовж доби противник відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм, які за Мінськими домовленостями повинні знаходитись в районах відведення, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли зафіксовані поблизу Гнутово, Авдіївки, Опитного, Веселого, Старогнатівки, а також поруч з Південним.

Втрат серед українських військовослужбовців внаслідок ворожих обстрілів не було. За попередніми даними розвідки, 17 квітня українські військовослужбовці відправили на лікування з пораненнями різного ступеня важкості щонайменше двох російських найманців.

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська активності не проявляли. Втрат серед наших захисників немає.

Нагадаємо, 16 квітня в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню.

РБК-Україна писало, що 15 квітня в районі операції Об'єднаних сил зафіксовано три обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації. Втрат серед українських військових немає.