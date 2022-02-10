Бойовики п'ять разів обстрілювали позиції ООС на Донбасі

Так, один з ворожих обстрілів був зафіксований недалеко від Пісків. Окупанти двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем.

У напрямку Зайцеве російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Недалеко від Гранітного бойовики обстрілювали позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів.

Поблизу населеного пункту Тарамчука російсько-окупаційні війська задіяли безпілотник, за допомогою якого здійснили скидання трьох пострілів ВОГ-17.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріл", - йдеться в повідомленні.