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Бойовики п'ять разів обстрілювали позиції ООС на Донбасі

Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 10 лютого, збройні формування РФ п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих дій жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС в Facebook.

Так, один з ворожих обстрілів був зафіксований недалеко від Пісків. Окупанти двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем.

У напрямку Зайцеве російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Недалеко від Гранітного бойовики обстрілювали позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів.

Поблизу населеного пункту Тарамчука російсько-окупаційні війська задіяли безпілотник, за допомогою якого здійснили скидання трьох пострілів ВОГ-17.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріл", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 9 лютого, бойовики один раз обстріляли українські позиції на Донбасі.

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