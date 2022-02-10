Бойовики п'ять разів обстрілювали позиції ООС на Донбасі

У четвер, 10 лютого, збройні формування РФ п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих дій жоден український військовий не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС в Facebook.
Так, один з ворожих обстрілів був зафіксований недалеко від Пісків. Окупанти двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем.
У напрямку Зайцеве російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Недалеко від Гранітного бойовики обстрілювали позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів.
Поблизу населеного пункту Тарамчука російсько-окупаційні війська задіяли безпілотник, за допомогою якого здійснили скидання трьох пострілів ВОГ-17.
"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріл", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу, 9 лютого, бойовики один раз обстріляли українські позиції на Донбасі.