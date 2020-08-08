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Бойовики п'ять разів порушили перемир'я на Донбасі, втрат немає

Донбас, Субота 08 серпня 2020 17:47
Бойовики п'ять разів порушили перемир'я на Донбасі, втрат немає
Фото: українські військові (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Серед порушень - чотири провокаційних обстрілу

Протягом дня, 8 серпня, бойовики п'ять разів порушували перемир'я на Донбасі. Серед порушень - чотири провокаційних обстрілу і проведення інженерних робіт поблизу населеного пункту Пікуза.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

Зокрема, бойовики по одному пострілу зробили з автоматичної станкового гранатомета поблизу Попасна і гнуть, а також з підствольного гранатомета у Шумов. Ще одне порушення режиму "тиші" зафіксували поблизу Новоалександровки, де противник вистрілив зі стрілецької зброї.

"Всі порушення режиму" тиші "не несли загрози життю або здоров'ю українських армійців. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - повідомили в ВЗГ.

Також вранці поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Пікуза бойовики здійснили інженерні роботи, що також є порушенням домовленостей про перемир'я.

"На всіх ділянках фронту режим припинення вогню зберігався в повній мірі. Військовослужбовці Об'єднаних сил на свідомі провокації з боку противника вогонь у відповідь не відкривали", - додали в ООС.

Нагадаємо, за минулу добу противник зробив три постріли в бік українських військових, при цьому українські військові не відкривав вогонь у відповідь у зв'язку з провокаційним характером обстрілів бойовиків.

Також РБК-Україна писало, що головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак вважає, що поодинокі постріли бойовиків на Донбасі можна навіть не брати до уваги.

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