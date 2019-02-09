Бойовики не пустили спостерігачів СММ ОБСЄ до Новоазовська

Бойовики не дозволили ОБСЄ проїхати до центра міста й у напрямку кордону з РФ

Пророссийские боевики на Донбассе в очередной раз не допускают наблюдателей СММ ОБСЕ попадать на объекты и территории, чем препятствуют деятельности миссии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра Операции о'объединенных сил (ООС) в Facebook

Сообщается, что на блокпосте, который расположен на северном въезде до Новоазовска, на восток от Мариуполя, трое боевиков вооруженных формирований РФ в очередной раз не позволили патрулю Миссии ОБСЕ проехать к центру города и в восточном направлении до границы с РФ.

Свои действия оккупанты объяснили тем, что на тех территориях проводятся "комплексы специальных мероприятий".

"Украинская сторона СЦКК считает недопустимым подобные агрессивные действия российско-оккупационных войск, которые приобрели системный характер и приводят к эскалации напряжения как на линии разграничения, так и в целом в районе проведения операции Объединенных сил", - сообщили в пресс-центре ООС.

В пресс-центре подчеркнули, что препятствования деятельности СММ ОБСЕ свидетельствует о том, что оккупационные войска пренебрегают Минскими договоренностями и побуждают дальнейшее обострение конфликта.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что боевики снова заблокировать работу СММ ОБСЕ на Донбассе. На пункте пропуска на границе с РФ у Ізвариного двое наемников российско-оккупационных войск (один, очевидно, вооружен) в очередной раз (подобные случаи отказов были отмечены в ежедневных отчетах СММ от 15 и 25 января 2019 года), ссылаясь на отсутствие разрешения патрулю Миссии находиться на пункте пропуска у границы, приказали международным наблюдателям покинуть указанный район.