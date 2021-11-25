Росія умисно дискредитує роботу СММ ОБСЄ, аби прикрити загострення на Донбасі, - МЗС

Російська Федерація продовжує дискредитувати роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Таким чином намагається надати прикриття своїм військовим на тлі загострення ситуації на Донбасі й вздовж кордону з Україною.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив прессекретар МЗС України Олег Ніколенко.

Як відзначив Ніколенко, заява голови МЗС Росії Марії Захарової щодо, нібито, наступу українських військових на Донбасі - не відповідає дійсності.

"Такі інсинуації мають одну мету: надати інформаційне прикриття російським військам на тлі загострення ними безпекової ситуації на Донбасі та вздовж українського кордону", - додав спікер МЗС.

Ніколенко зауважив, що звіти СММ ОБСЄ свідчать зовсім про інше, а саме:

про системні обмеження свободи пересування на тимчасово окупованих територіях України;

про блокування засобів зв’язку та спостереження;

про загрози особистій безпеці міжнародних спостерігачів з боку бойовиків РФ.

"Ситуація набула таких безпрецедентних масштабів, що змусила главу СММ ОБСЄ на початку листопада офіційно звернутися із закликом розблокувати роботу місії в непідконтрольних українському урядові районах. Росія цей заклик, як і інші подібні заклики міжнародної спільноти, проігнорувала", - заявив Ніколенко.

Враховуючи інтенсивність дезінформації з боку Росії та погрози з боку чиновників Кремля на адресу України - голова МЗС Дмитро Кулеба й загалом усе міністерство наразі активно працюють над консолідацією підтримки міжнародних партнерів, аби зміцнити безпеку країни та стримувати агресора.

"Підвищення інтенсивності російської дезінформації, погрози російських чиновників на адресу України вказують на те, що в Москві продовжують керуватися логікою конфлікту. Саме тому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і весь МЗС нині максимально консолідують підтримку міжнародних партнерів, аби зміцнити безпеку нашої держави та її громадян і стримувати Росію від подальших агресивних дій", - підкреслив Ніколенко.