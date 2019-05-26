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Бойовики продовжують обстрілювати позиції ООС на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    26.05.2019 - 13:49
Бойовики продовжують обстрілювати позиції ООС на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)

Втрат серед українських військових немає

Від початку доби, 26 травня 2019, російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Як повідомляється, бойовики зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі населеного пункту Гнутове. Обстріл вівся з боку окупованого Верньошироківського.

"Від початку поточної доби бойових втрат у лавах український військ немає, ситуація цілком контрольована підрозділами Об’єднаних сил", - зазначили у відомстві.

Карта ООС

Ситуація на Донбасі станом на 26 травня 2019

Нагадаємо, за даними української сторони СЦКК у п'ятницю, 24 травня, бойовики з гранатометів обстріляли житлові будинки в населеному пункті Верхньоторецьке. Спостерігачі зафіксували пошкодження будинку від розриву гранати. В одному з будинків пошкодило дах. В результаті обстрілу ніхто не постраждав.

РБК-Україна писало, що минула доба, 25 травня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі минула без втрат з боку українських військових. Бойовики 6 раз обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, з них один раз - з забороненого озброєння.

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