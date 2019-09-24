Бойовики продовжують порушувати перемир'я на Донбасі

З початку вівторка, 24 вересня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовані порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних сил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ООС.

Повідомляється, що українська сторона СЦКК закликала представників СММ ОБСЄ зафіксувати факти порушення режиму "Тиші" з боку збройних формувань Росії та її найманців.

"Так, 23 вересня противник здійснив обстріл в районі населеного пункту Луганське застосувавши заборонені міномети калібру 82 мм (10 мін). А вже сьогодні, окупаційні війська вели обстріл в районі населеного пункту Мар'їнка застосувавши міномети калібру 82 мм (2 міни)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Донбасі від початку доби, 23 вересня, бойовики 7 разів порушували режим припинення вогню, поранення отримали двоє українських військових.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ протягом доби 22 вересня зафіксувала 100 вибухів в Донецькій області і п'ять порушень припинення вогню в Луганській.