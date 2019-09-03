РФ направила на Донбас додаткові підрозділи спецпризначення, - розвідка

На Донбасі бойовики активізували обстріли позицій Об'єднаних сил за рахунок прибулих на передові позиції додаткових диверсійних та снайперських груп. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Зазначається, що на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях з Ростовської області прибули додаткові диверсійні групи зі складу підрозділів спеціального призначення ЗС РФ.

"При цьому, противник продовжує використовувати для прихованого переміщення особового складу, озброєння, військової техніки, боєприпасів із Росії", - йдеться у повідомленні.

За повідомленням Головного управління розвідки, командування російських окупаційних військ з 1 вересня збільшило інтенсивність заходів з провокування загострення обстановки на лінії зіткнення.

Зокрема, активізовано диверсійно-розвідувальну діяльність та снайперські обстріли позицій Об’єднаних сил за рахунок прибулих на передові позиції з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ додаткових диверсійно-розвідувальних груп та снайперських пар.

Нагадаємо, на Донбасі від початку доби 3 вересня у районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації і її найманці вже 4 рази здійснили збройні провокації, у результаті чого один військовослужбовець поранений.

Як повідомляло РБК-Україна, за минулу добу 2 вересня бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу загинув український військовий, ще один отримав поранення.