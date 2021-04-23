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Бойовики продовжують нагнітати і без того напружену обстановку на Донбасі, - штаб

Автор: Ігор Литвиненко

Бойовики продовжують нагнітати ситуацію на Донбасі, збільшуючи кількість провокацій щодо українських військових. Куратори бойовиків намагаються в будь-який спосіб домогтися ескалації конфлікту.

Про це повідомляє українська сторона спільного центру з контролю і координації (СЦКК), передає прес-служба Міністерства оборони.

"Протягом останніх тижнів кількість збройних провокацій з районів околиць Донецька і Горлівки різко збільшилася. Причому пропорційно збільшується калібр забороненого мінських домовленостей озброєння, яке майже в кожному обстрілі, застосовують окупанти. Не досягнувши бажаного результату, а саме відкриття вогню у відповідь з боку Збройних сил України, куратори найманців намагаються в будь-який спосіб домогтися ескалації конфлікту ", - повідомили в СЦКК.

Так, сьогодні, 23 квітня, о 7:15 противник звинуватив ВСУ в здійсненні нібито "обстрілу" району населеного пункту Шахти 6,7, що поблизу Горлівки із застосуванням артилерії калібру 152 мм.

"Зазначене звинувачення ... є безпрецедентним прикладом втрати здорового глузду країною-агресором і його найманцями, відвертою і цинічною провокацією, спрямованою на зрив раніше досягнутих домовленостей. Українська сторона СЦКК категорично спростовує звинувачення в обстрілі і зазначає, що подібні провокації і фейковий інформаційні вкидання покликані підтримувати загарбницьку стратегію РФ", - додали українські військові.

У СЦКК відзначили, що військові ЗСУ строго дотримуються режиму припинення вогню, а важке озброєння і техніка знаходяться в районах зберігання по лініях відведення відповідно до мінських домовленостей.

Українською стороною направлено ноту протесту на адресу глави СММ ОБСЄ з проханням надати "адекватну оцінку провокаційним діям збройних формувань ОРДЛО".

Нагадаємо, за вчора бойовики 17 раз обстріляли позиції ООС. В результаті один український військовий загинув.

Також повідомлялося, що місія ОБСЄ повідомила, що бойовики на Донбасі розмістили реактивні системи залпового вогню "Град" з порушенням лінії відводу.

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