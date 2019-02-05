Бойовики продовжують штучно створювати черги на блокпостах на Донбасі

У селищі Кременець члени Місії зафіксували чергу з автомобілів, які очікували проїзд на підконтрольну територію Україні

Вооруженные формирования РФ и их наемники продолжают создавать сложности на блокпостах вдоль линии соприкосновения, которые угрожают жизни и здоровью гражданского населения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Сообщается, что утром, 3 февраля, на блокпосту боевиков на автодороге H-15 у комбината "Каргилл" в поселке Кременец члены патруля Миссии зафиксировали очередь из автомобилей, которые ожидали проезд на подконтрольную Украине территорию, длиной около полукилометра. Четыре человека сообщили международным наблюдателям о том, что ждать продвижения очереди приходится каждый раз по несколько часов.

Примерно через час члены патруля Миссии констатировали, что очередь на блокпосте продвинулась лишь на пятнадцать метров.

В тот же день, на блокпосте вблизи поселка Оленевка наблюдатели обнаружили очередь из автомобилей на проезд в подконтрольные власти Украины районы длиной около 700 метров.

Напомним, ранее сообщалось, что пророссийские боевики искусственно создают очереди для мирных жителей во время пересечения пункта пропуска в Станице Луганской