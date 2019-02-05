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Бойовики продовжують штучно створювати черги на блокпостах на Донбасі

Новини » Суспільство    05.02.2019 - 16:24
Бойовики продовжують штучно створювати черги на блокпостах на Донбасі
Ілюстративне фото (УНІАН)

У селищі Кременець члени Місії зафіксували чергу з автомобілів, які очікували проїзд на підконтрольну територію Україні

Збройні формування РФ і їх найманці продовжують створювати труднощі на блокпостах уздовж лінії зіткнення, які загрожують життю і здоров'ю цивільного населення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що вранці, 3 лютого, на блокпосту бойовиків на автодорозі H-15 комбінат "Каргілл" в селищі Кременець члени патруля Місії зафіксували чергу з автомобілів, які очікували проїзд на підконтрольну Україні територію, довжиною близько півкілометра. Чотири людини повідомили міжнародним спостерігачам про те, що чекати просування черги доводиться щоразу по кілька годин.

Приблизно через годину члени патруля Місії констатували, що черга на блокпості просунулася лише на п'ятнадцять метрів.

В той же день, на блокпості поблизу селища Оленівка спостерігачі виявили чергу з автомобілів на проїзд в підконтрольні владі України райони довжиною близько 700 метрів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проросійські бойовики штучно створюють черги для мирних жителів під час перетину пункту пропуску в Станиці Луганській

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Теми: Новини ООС
Новини України Донбасблокпост
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