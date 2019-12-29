Бойовики привезли українських полонених до місця обміну

Бойовики привезли на місце обміну полоненими українців, яких планують передати українській стороні. Про це повідомляють росЗМІ.

Уточнюється, що першими були доставлені українці, яких утримували у в'язницях "ДНР". Згодом приїхала колона з "ЛНР".

Зазначимо, що від Бахмутського СІЗО Донецької області від'їхали кілька автобусів з утримуваними особами до місця обміну полоненими. Туди вже виїхали спостерігачі ОБСЄ.

РБК-Україна писало, що сьогодні відбудеться обмін полоненими. Передбачається, що передача утримуваних осіб відбудеться в 11:00 за київським часом на контрольно-пропускному пункті "Майорське" в Донецькій області.

В списки на обмін полоненими потрапили екс-"беркутівці". А до цього Київський апеляційний суд задовольнив апеляційні скарги колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", обвинувачених у справі про розстріл Майдану в лютому 2014 року.

У зв'язку з цим біля Лук'янівського СІЗО протестують проти видачі екс-"беркутівців" десятки людей.

Додамо, через обмін полоненими сьогодні не буде працювати контрольний пункт в'їзду-виїзду "Майорське" на дорожньому коридорі Бахмут - Горлівка.