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Бойовики за допомогою безпілотника скинули осколкові гранати на українські позиції на Донбасі

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П'ятниця 24 вересня 2021 11:45
Бойовики за допомогою безпілотника скинули осколкові гранати на українські позиції на Донбасі Фото: бойовики обстріляли українських військових (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Инна Собора

Протягом поточної доби, 24 вересня, російсько-окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню. При цьому застосувавали заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-центр ООС.

В напрямку Новолуганського російські найманці здійснили прицільний обстріл українськх позицій, використовуючи ручні протитанкові гранатомети та заборонені міномети калібру 82 мм та 120 мм.

Крім того, в Донецькій області зафіксовано застосування ворожого безпілотника, за допомогою якого російські окупанти скинули ВОГ-17 поблизу Талаківки.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння, чим змусили противника припинити вогневу активність", - йдеться в повідомленні.

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

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