Бойовики за допомогою безпілотника скинули осколкові гранати на українські позиції на Донбасі
Протягом поточної доби, 24 вересня, російсько-окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню. При цьому застосувавали заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-центр ООС.
В напрямку Новолуганського російські найманці здійснили прицільний обстріл українськх позицій, використовуючи ручні протитанкові гранатомети та заборонені міномети калібру 82 мм та 120 мм.
Крім того, в Донецькій області зафіксовано застосування ворожого безпілотника, за допомогою якого російські окупанти скинули ВОГ-17 поблизу Талаківки.
"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння, чим змусили противника припинити вогневу активність", - йдеться в повідомленні.
Втрат серед українських військовослужбовців немає.