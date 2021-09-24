Боевики с помощью беспилотника сбросили осколочные гранаты на украинские позиции на Донбассе
В течение текущих суток, 24 сентября, российско-оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня. При этом применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на пресс-центр ООС.
В направлении Новолуганського российские наемники осуществили прицельный обстрел украинских позиций, используя ручные противотанковые гранатометы и запрещенные минометы калибра 82 мм и 120 мм.
Кроме того, в Донецкой области зафиксировано применение вражеского беспилотника, с помощью которого российские оккупанты сбросили ВОГ-17 вблизи Талаковки.
"Украинские защитники открывали огонь в ответ, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение, чем заставили противника прекратить огневую активность", - говорится в сообщении.
Потерь среди украинских военнослужащих нет.