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Боевики с помощью беспилотника сбросили осколочные гранаты на украинские позиции на Донбассе

Новина українською →
Пятница 24 сентября 2021 11:45
Боевики с помощью беспилотника сбросили осколочные гранаты на украинские позиции на Донбассе Фото: боевики обстреляли украинских военных (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Инна Собора

В течение текущих суток, 24 сентября, российско-оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня. При этом применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на пресс-центр ООС.

В направлении Новолуганського российские наемники осуществили прицельный обстрел украинских позиций, используя ручные противотанковые гранатометы и запрещенные минометы калибра 82 мм и 120 мм.

Кроме того, в Донецкой области зафиксировано применение вражеского беспилотника, с помощью которого российские оккупанты сбросили ВОГ-17 вблизи Талаковки.

"Украинские защитники открывали огонь в ответ, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение, чем заставили противника прекратить огневую активность", - говорится в сообщении.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

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