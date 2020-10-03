ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Бойовики підпалювали траву в Луганській області, - МВС

Автор: РБК-Україна

Однією з причин пожеж в Луганській області може бути підпал сухої трави бойовиками так званої "Луганської народної республіки". Відео з цими фактами вже долучили до кримінальної справи

Про це у Facebook повідомив спікер Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко.

За його словами, спостерігачі зі Збройних сил України зафіксували, як на одній з ділянок фронту бойовики, користуючись режимом тиші і сильним вітром, випалюють вогнем траву так, щоб пожежа рухалася на українські позиції.

"Раніше ці два тіла паліїв вже отримали б мінімум по снайперській кулі в свої дурні, забиті "русским миром" голови. Добре, що дотримуються обіцянки і не загрожують авіації ДСНС України", - додав Шевченко.

Популярні новини

Відео як доказ долучено до кримінальних справ за фактами пожеж в Луганській області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що площа пожеж в Луганській області перевищила 20 тисяч гектарів. На даний момент в гасінні задіяні майже 2 300 осіб і пожежна техніка з кількох областей.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що ситуація з пожежами в Луганській області контрольована.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Міністерство внутрішніх справ УкраїниЛуганськпожежаЛНР