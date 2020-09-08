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Бойовики обмежили ОБСЄ в доступі до українсько-російського кордону

Донбас, Вівторок 08 вересня 2020 15:55
Бойовики обмежили ОБСЄ в доступі до українсько-російського кордону
Фото: СММ ОБСЄ на Донбасі (facebook.com/oscesmm)
Автор: Максим Зайченко

Російські найманці на Донбасі не пропустили через свої блокпости спостерігачів місії ОБСЄ неподалік Вознесенівки в Луганській області та Новоазовська - у Донецькій області.

Про це йдеться у звіті місії.

"5 вересня в пункті пропуску на кордоні неподалік від населеного пункту Вознесенівка (колишній Червонопартизанськ; непідконтрольний уряду, 65 км на південний схід від Луганська) член збройних формувань сказав патрулю місії покинути цей район", - йдеться у звіті.

Біля Новоазовська окупанти відмовили патрулю місії в перетині, пояснивши це відсутністю дозволу від командирів.

Зазначимо, ці населені пункти знаходяться в безпосередній близькості від непідконтрольної ділянки українсько-російського кордону.

Також РБК-Україна писало, що ОБСЄ після початку перемир'я 27 липня зафіксувала 950 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях. Зокрема, на Донбасі прогриміли 173 вибухи.

Нагадаємо, 6 вересня на Донбасі загострилася ситуація, вперше з початку перемир'я в результаті ворожого обстрілу загинув український військовий, ще один отримав поранення.

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