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Бойовики один раз порушили "тишу", стріляли по позиціях ООС біля Березового

Донбас, Неділя 27 грудня 2020 07:26
Бойовики один раз порушили "тишу", стріляли по позиціях ООС біля Березового
Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

З початку 26 грудня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донеччині зафіксовано один випадок порушення перемир'я з боку проросійських бойовиків. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь на провокації не відкривали.

Про це повідомляє командування ООС на сторінці в Facebook.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", недалеко від населеного пункту Березове, збройні формування Російської Федерації вели неприцільний вогонь у бік українських позицій зі стрілецької зброї.

З початку поточної доби, 27 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Минулої доби, 26 грудня, представники Національної поліції України зафіксували 58 адміністративних правопорушень. Також було затримано 3 особи, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Проросійські бойовики на Донбасі 25 грудня чотири рази порушили режим припинення вогню. Під обстріл потрапили позиції Збройних сил України та приватний сектор.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що найближчим часом не буде зустрічі радників "нормандської четвірки" щодо врегулювання на Донбасі.

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