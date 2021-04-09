Бойовики облаштовують нові оборонні позиції поблизу Донецького аеропорту

Збройні формування Російської Федерації продовжують порушувати домовленості про припинення вогню на Донбасі. Зокрема, противник відновив роботи з облаштування нових оборонних позицій поблизу Донецького аеропорту.
Українські військові зафіксували, що бойовики відновили роботи по дообладнанню оборонних позицій поблизу Донецького аеропорту 8 квітня. Також оборонні позиції у бік лінії розмежування противник почав облаштовувати біля Широкіно.
"Про факти порушень Українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ", - повідомили в штабі.
Крім цього порушення з боку бойовиків продовжують фіксувати спостерігачі ОБСЄ. Так, днями безпілотник ОБСЄ виявив розміщення біля Бойківського 14 танків Т-72, які перебували з порушеннями лінії відводу. Ще 18 танків, 6 причіпних гаубиць Д-30А "Жаба" і 3 самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" були виявлені біля Покровки.
Крім цього бойовики продовжують військові навчання на полігонах, метою яких є "проведення збройних провокацій і можлива ескалація конфлікту".
"Систематичні перешкоджання роботі патрулів СММ ОБСЄ на території ОРДЛО свідчать про намагання приховати підготовку і здійснення провокацій, спрямованих на дискредитацію ВСУ і роблять неможливим верифікацію сфабрикованих окупантами фейків", - заявили в штабі.
Нагадаємо, вчора на Донбасі бойовики 15 раз обстріляли позиції ОСС. В результаті обстрілу загинув військовий.
Також РБК-Україна писало, що головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація на Донбасі, незважаючи на ескалацію конфлікту, залишається контрольованою.