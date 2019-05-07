Бойовики обстріляли житлові райони Троїцького

На Донбасі окупаційні війська Російської Федерації обстріляли населений пункт Троїцьке. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що 6 травня було зафіксовано та задокументовано факт двух обстрілів населеного пункту Троїцьке, Попаснянського району Луганської області.

Зокрема, у 10:19 з боку збройних формувань РФ за напрямом Калинового здійснено обстріл із застосуванням міномета калібру 120 мм ділянки в населеному пункті Троїцьке по вулиці Червона 1А. О 15:20 збройні формування РФ здійснили ще один обстріл населеного пункту Троїцьке по вулиці Червона 1. Бойовики застосували міномет калібру 120 мм

Представниками української сторони СЦКК встановлено, що по вулиці Червона 1А внаслідок попадання двох мінометних мін 120 мм в районі розташування школи пошкоджено фасад стіни будівлі і вікна будівлі. Крім того, по вулиці Червона 1 поблизу недіючою церкви, в результаті влучення однієї мінометної міни 120 мм зафіксовано воронку від її розриву. Постраждалих в результаті обстрілів немає.

Фото: обстріл Троїцького (facebook.com/pressjfo.news/)

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі у понеділок, 6 травня, бойовики 12 разів порушили режим тиші, при цьому обстрілявши в Попаснянському районі села Троїцьке, в якому проживає цивільне населення.