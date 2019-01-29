Бойовики обстріляли житлові будинки в селищі Золоте-5

Також на ігровому полі стадіону селища спостерігачі зафіксували свіжу воронку

Боевики на Донбассе обстреляли жилые дома в поселке Золотое-5. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

По данным отчета СММ ОБСЕ от 28 января, 26 января команда Миссии зафиксировала пулевые отверстия в пяти окнах пятиэтажного многоквартирного жилого дома в поселке Золотое-5 (на западе от Луганска).

Сообщается, что жительницы поврежденной квартиры на первом этаже дома, на тот момент из-за стрельбы скрывались в дальней комнате дома. В соседнем пятиэтажном многоквартирном жилом доме команда Миссии зафиксировала еще одно пулевое отверстие в оконной раме на втором этаже с северной стороны. По оценке наблюдателей СММ, повреждения появилось недавно и образовалось в результате попадания боеприпасов стрелкового оружия. По словам трех жителей домов, окна были повреждены вечером 11 января.

Кроме того, 27 января на игровом поле стадиона поселка наблюдатели зафиксировали свежую воронку (диаметром 1,5 м), которая, по их оценке, образовалась от разрыва минометной мины или снаряда безоткатные пушки.

Фото (facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, 26 января на Донбассе боевики продолжают обстреливать и разрушать жилые дома в населенном пункте Чермалык Донецкой области.