Бойовики обстріляли жиловий район Мар'їнки, школярів евакуювали в бомбосховище

Проросійські бойовики на Донбасі обстріляли житлові квартали населеного пункту Мар'їнка, учнів місцевої школи довелося евакуювати до бомбосховища. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними штабу, бойовики обстріляли зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів житлові квартали на околицях Мар'їнки. Під обстріл потрапила місцева загальноосвітня школа № 2, у якій на той момент перебували діти.

"Персонал навчального закладу оперативно евакуював юних мешканців Донбасу до бомбосховища цієї ж школи. По завершенні обстрілу працівники Національної поліції вивезли учнів та персонал школи з небезпечного району та розвезли по домівках", - розповіли в ООС.

Зазначається, що внаслідок ворожого обстрілу ніхто серед учнів та персоналу школи, а також цивільних мешканців Мар'їнки не постраждав.

Нагадаємо, у вівторок, 10 березня, російсько-окупаційні сили з протитанкового ракетного комплексу обстріляли вантажівку українських військових. В результаті обстрілу 2 українських військових загинули та 8 отримали поранення та бойові травми.

Також РБК-Україна писало, що обстріл українських позицій незаконні збройні формування РФ здійснювали з-за будинків мирного цивільного населення. У штабі ООС за допомогою геоінформаційної системи провели реконструкцію обстрілу.