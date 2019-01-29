Бойовики обстріляли житловий район уздовж лінії розмежування

Бойовики обстріляли населений пункт Чермалик Донецької області

На Донбассе боевики продолжают обстреливать и разрушать жилые дома в населенном пункте Чермалык Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Украинская сторона СЦКК сообщила об обстрелах со стороны вооруженных формирований Российской Федерации населенных пунктов вдоль линии разграничения.

По данным отчета СММ ОБСЕ от 28 января, 26 января, в поселке Чермалык, по улице Набережной, дом 59, команда СММ в очередной раз зафиксировала свежие повреждения на двух стенах жилого одноэтажного дома. По оценке наблюдателей, все повреждения образовались в результате попадания боеприпасов стрелкового оружия. Кроме того, международные наблюдатели также зафиксировали на этих стенах осколочные повреждения, возникшие ранее.

Напомним, боевики 9 декабря обстреляли жилые дома на Донбассе. По данным отчета Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ было зафиксировано по меньшей мере восемь разрушенных жилых домов (без крыш, остались только внешние стены) на 150-метровом участке улицы в поселке Чигари в Южном (бывшее Ленинское) на северо-востоке от Донецка.

Добавим, что в прошлом году подразделениям службы по чрезвычайным ситуациям удалось восстановить на Донбассе 566 домов местных жителей, которые были повреждены в результате обстрелов боевиков.