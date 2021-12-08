Бойовики обстріляли ЗСУ та населенні пункти Донбасу 6 разів: зруйновано будинок мирних жителів

У напрямку Майорська окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Також наголошується, що під обстріл потрапили околиці населеного пункту, в результаті чого був пошкоджений приватний житловий будинок.

"Втрат серед цивільного населення немає", - уточнили в ООС.

У бік Новоолександрівки бойовики стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. У районі Південного застосували міномети 120-го калібру та стрілецьку зброю.

У районі Нью-Йорка ворог обстрілював наші позиції з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Біля Причепилівки окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових та підствольних гранатометів.

В результаті обстрілів 7 грудня наші бійці не постраждали.

Також зазначається, що наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння.