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Бойовики обстріляли ЗСУ та населенні пункти Донбасу 6 разів: зруйновано будинок мирних жителів

Автор: Наталья Скороход

Бойовики продовжують обстрілювати позиції українських військових на Донбас і населенні пункти. За минулу добу, 7 грудня, збройні формування Російської Федерації здійснили 6 обстрілів, включаючи один обстріл із застосуванням озброєння, забороненого "Мінськом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

У напрямку Майорська окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Також наголошується, що під обстріл потрапили околиці населеного пункту, в результаті чого був пошкоджений приватний житловий будинок.

"Втрат серед цивільного населення немає", - уточнили в ООС.

У бік Новоолександрівки бойовики стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. У районі Південного застосували міномети 120-го калібру та стрілецьку зброю.

У районі Нью-Йорка ворог обстрілював наші позиції з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Біля Причепилівки окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових та підствольних гранатометів.

В результаті обстрілів 7 грудня наші бійці не постраждали.

Також зазначається, що наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Нагадаємо, що 6 грудня бойовики обстріляли наших військових шість разів. Застосовували міномети та гранатомети.

Також повідомлялося, що бойовики стягують військову техніку на Донбас. ОБСЄ відзначає серйозні порушення в Луганській області.

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Донбас