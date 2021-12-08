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Бойовики озброюються важкою технікою: ОБСЄ помітила міномети, танки, артилерію

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Україна, Середа 08 грудня 2021 05:52
Бойовики озброюються важкою технікою: ОБСЄ помітила міномети, танки, артилерію Фото: бойовики розміщують міномети, танки, артилерію (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

Бойовики розміщують міномети, танки, артилерію і гаубиці на Донбасі. Десятки одиниць важкої техніки окупантів помітили спостерігачі Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 7 грудня.

В порушення ліній відведення була помічена військова техніка бойовиків в Луганській області.

Поблизу ділянки розведення в районі н.п. Станиця Луганська бойовики розмістили 1 міномет 82-го калібру (2б14 "піднос", 82 мм). Також в районі селища Біле патруль ОБСЄ помітив дві самохідні гаубиці "Гвоздика" 122-го калібру і 4 буксирувані гаубиці "Жаба" 122-го калібру.

За лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння ОБСЄ
зафіксувала 27 танків на полігоні поблизу н.п. Бугаївка (Луганська область). Також наголошується, що за даними повітряного спостереження тут були виявлені 67 бойових броньованих машин.

Спостерігачі ОБСЄ відзначають і ознаки військової присутності та присутності військового типу в зоні безпеки. У непідконтрольному уряду районі поблизу н. п. Лобачеве Луганської області ОБСЄ зафіксувала 5 бойових броньованих машин.

Крім того, на полігоні поблизу Бугаївки безпілотник ОБСЄ помітив буксирувану артилерію окупантів - всього 10 одиниць.

Нагадаємо, що бойовики РФ стягують на Донбасі танки і артилерію. Про це розповіла розвідка.

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