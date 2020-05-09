Бойовики обстріляли українських військових біля Пісків, є поранений

Російсько-окупаційні війська 8 травня вкотре здійснили обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Піски. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.



Противник застосував автоматичні станкові гранатомети. Осколкове поранення отримав один військовослужбовець Збройних сил України.

"Воїн перебуває у лікувальному закладі під наглядом медиків. Стан його здоров’я - задовільний", - говорится в повідомленні.



Підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, застосували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Раніше повідомлялося, що зпочатку доби, 8 травня, на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого були поранені троє українських військовослужбовців.

РБК-Україна писало, що за даними ООН, з початку травня 2020 року в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано понад 10 випадків загибелі або поранення мирних жителів.