Бойовики обстріляли українські позиції поблизу Авдіївки та Зайцевого

На Донбасі російсько-окупаційні війська від початку доби двічі порушили режим припинення вогню. Бойовики обстрілювали позиції наших захисників біля Авдіївки та Зайцевого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-центр Міноборони.
"З початку доби, 19 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, поблизу Авдіївки ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів.
Також в бік Зайцевого окупанти застосували ручні станкові гарнатомети та стрілецьку зброю.
За інформацією штабу, втрат серед українських військовослужбовців внаслідок ворожого обстрілу не зафіксовано.
Вказано, що на збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили його припинити вогневу активність.
Нагадаємо, минулої доби на Донбасі бойовики сім разів порушували режим припинення вогню, використовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння.