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Бойовики обстріляли українські позиції в районі Пісків і Красногорівки

Новини » Суспільство     11.01.2020 - 15:07
Бойовики обстріляли українські позиції в районі Пісків і Красногорівки
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Втрат серед особового складу ООС не зафіксовано

На Донбасі незаконні збройні формування РФ з початку доби, 11 січня, двічі порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Сьогодні, 11 січня, російсько-окупаційні війська продовжили порушення мінських угод. Станом на 12:00, за наявною на даний момент інформацією, ворог всього зробив два прицільні обстріли позицій наших захисників", - сказав спікер Міноборони Дмитро Гуцуляк.

Повідомляється, що бойовики протягом години вели обстріл по позиціях українських військових н.п. Піски. Там вони застосували гранатомети і стрілецьку зброю. Близько 5:30 ранку від ворог випустив 3 міни калібру 120-мм по нашим захисникам в районі м.Красногорівки.

"За наявною інформацією, бойових втрат, внаслідок прицільних ворожих обстрілів серед наших героїв немає", - додали в Міноборони.

Нагадаємо, в результаті обстрілу з боку озброєних формувань Російської Федерації на Донбасі за минулу добу 10 січня поранені троє військовослужбовців зі складу операції Об'єднаних сил.

На Донбасі троє україських військових дістали поранення Бойовики на Донбасі застосували міномети, постраждав військовий
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