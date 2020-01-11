Бойовики обстріляли українські позиції в районі Пісків і Красногорівки

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Втрат серед особового складу ООС не зафіксовано

На Донбасі незаконні збройні формування РФ з початку доби, 11 січня, двічі порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Сьогодні, 11 січня, російсько-окупаційні війська продовжили порушення мінських угод. Станом на 12:00, за наявною на даний момент інформацією, ворог всього зробив два прицільні обстріли позицій наших захисників", - сказав спікер Міноборони Дмитро Гуцуляк.

Повідомляється, що бойовики протягом години вели обстріл по позиціях українських військових н.п. Піски. Там вони застосували гранатомети і стрілецьку зброю. Близько 5:30 ранку від ворог випустив 3 міни калібру 120-мм по нашим захисникам в районі м.Красногорівки.

"За наявною інформацією, бойових втрат, внаслідок прицільних ворожих обстрілів серед наших героїв немає", - додали в Міноборони.

Нагадаємо, в результаті обстрілу з боку озброєних формувань Російської Федерації на Донбасі за минулу добу 10 січня поранені троє військовослужбовців зі складу операції Об'єднаних сил.