Боевики обстреляли украинские позиции в районе Песков и Красногоровки

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Потерь среди личного состава ООС не зафиксировано

На Донбассе незаконные вооруженные формирования РФ с начала суток, 11 января, дважды нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"Сегодня, 11 января, российско-оккупационные войска продолжили нарушения минских соглашений. По состоянию на 12:00, по имеющейся на данный момент информации, враг всего совершил два прицельные обстрелы позиций наших защитников", - сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

Сообщается, что боевики в течение часа вели обстрел по позициям украинских военных н.п. Пески. Там они применили гранатометы и стрелковое оружие. Около 5:30 утра от враг выпустил 3 мины калибра 120-мм по нашим защитникам в районе г.Красногоровки.

"По имеющейся информации, боевых потерь, вследствие прицельных вражеских обстрелов среди наших героев нет", - добавили в Минобороны.

Напомним, в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе за прошедшие сутки 10 января ранены трое военнослужащих из состава операции Объединенных сил.