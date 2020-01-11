ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики обстреляли украинские позиции в районе Песков и Красногоровки

Новости » Общество     11.01.2020 - 15:07
Боевики обстреляли украинские позиции в районе Песков и Красногоровки
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Потерь среди личного состава ООС не зафиксировано

На Донбассе незаконные вооруженные формирования РФ с начала суток, 11 января, дважды нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"Сегодня, 11 января, российско-оккупационные войска продолжили нарушения минских соглашений. По состоянию на 12:00, по имеющейся на данный момент информации, враг всего совершил два прицельные обстрелы позиций наших защитников", - сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

Сообщается, что боевики в течение часа вели обстрел по позициям украинских военных н.п. Пески. Там они применили гранатометы и стрелковое оружие. Около 5:30 утра от враг выпустил 3 мины калибра 120-мм по нашим защитникам в районе г.Красногоровки.

"По имеющейся информации, боевых потерь, вследствие прицельных вражеских обстрелов среди наших героев нет", - добавили в Минобороны.

Напомним, в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе за прошедшие сутки 10 января ранены трое военнослужащих из состава операции Объединенных сил.

На Донбассе трое украинских военных получили ранения Боевики на Донбассе применили минометы, пострадал военный
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь