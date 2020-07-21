Бойовики обстріляли українські позиції під Павлополем, поранено двох бійців

Фото: українські військові (mil gov ua)

Позиції сил ООС обстріляли зі станкових гранатометів

На Донбасі проросійські бойовики з гранатометів обстріляли українські позиції під Павлополем. В результаті обстрілу поранення отримали двоє бійців.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Повідомляється, що сьогодні збройні формування Російської Федерації знову порушили режим припинення вогню і обстріляли бійців ООС.

"Внаслідок обстрілів з автоматичних станкових гранатометів двоє наших воїнів отримали осколкові поранення. Військовослужбовців оперативно доставили до лікувального закладу і надали належну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

У відповідь українська сторона застосувала вогневі засоби, втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу на Донбасі за добу загинув український військовий, ще один отримав поранення.

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній раді України Давид Арахамія заявив, що на сьогоднішніх переговорах Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі будуть обговорювати питання пропуску людей через лінію розмежування.