Бойовики обстріляли ділянку розведення Богданівка-Петрівське

На Донбасі 5 травня проросійські бойовики обстріляли ділянку розведення сил та засобів №3 Богданівка-Петрівське. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що обстріли велися з мінометів калібру 82 мм. В штабі ООС вказують на те, що обстріл підтверджує небажання ворога дотримуватися мирних домовленостей.

"Сьогодні, 5 травня, збройні формування Російської Федерації цілеспрямовано обстріляли ділянку розведення сил та засобів №3 Богданівка-Петрівське з мінометів калібру 82 мм. Такі злочинні дії окупантів вчергове підтверджують те, що ворог свідомо порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих мирних домовленостей", - говориться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що станом на вечір вівторка 5 травня в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню.

Раніше повідомлялося, що вчора, 5 травня, на околицях Павлополя за кілька десятків метрів від житлових будинків українськими військовослужбовцями була виявлена некерована авіаційна ракета С-8, яку запустили бойовики.