ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики обстріляли ділянку розведення біля Петрівського

Новини » Надзвичайні події     05.03.2020 - 21:23
Бойовики обстріляли ділянку розведення біля Петрівського
Ілюстративне фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Обстріли здійснювалися в присутності спостерігачів ОБСЄ

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували факти порушення режиму припинення вогню на ділянці розведення сил в районі Петрівського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними звіту СММ ОБСЄ від 4 березня, вночі та вранці 1 березня в Петрівському було зафіксовано розриви двох снарядів та 8 дульних спалахів в межах ділянки розведення сил. Обстріли було здійснено проросійськими бойовиками.

"Цей випадок не є винятком. У безпосередній близькості до району розведення сил та засобів неодноразово порушувався режим припинення вогню у східній частині ділянки розведення, у південно-східному куті ділянки в районі висоти 202,9, а також з боку населеного пункту Вікторівка", - зазначили в штабі ООС.

Крім того, вчора російсько-окупаційні сили зі стрілецької зброї здійснили обстріл ділянки розведення в районі Петрівського у присутності патруля СММ ОБСЄ. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

"Зазначені дії ще раз підтверджують небажання збройних формувань російської федерації зупинити збройний конфлікт", - наголосили в штабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку 5 березня на Донбасі було поранено 3 українських військових. Окупанти застосовували артсистеми калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

В РНБО обговорили питання реінтеграції Донбасу і створення закону про тероборону ЄС закликав Росію проявити політичну волю для мирного врегулювання на Донбасі
Новини України ДонбасобстрелООСРозведення сил
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся