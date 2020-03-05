Бойовики обстріляли ділянку розведення біля Петрівського

Ілюстративне фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Обстріли здійснювалися в присутності спостерігачів ОБСЄ

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували факти порушення режиму припинення вогню на ділянці розведення сил в районі Петрівського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними звіту СММ ОБСЄ від 4 березня, вночі та вранці 1 березня в Петрівському було зафіксовано розриви двох снарядів та 8 дульних спалахів в межах ділянки розведення сил. Обстріли було здійснено проросійськими бойовиками.

"Цей випадок не є винятком. У безпосередній близькості до району розведення сил та засобів неодноразово порушувався режим припинення вогню у східній частині ділянки розведення, у південно-східному куті ділянки в районі висоти 202,9, а також з боку населеного пункту Вікторівка", - зазначили в штабі ООС.

Крім того, вчора російсько-окупаційні сили зі стрілецької зброї здійснили обстріл ділянки розведення в районі Петрівського у присутності патруля СММ ОБСЄ. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

"Зазначені дії ще раз підтверджують небажання збройних формувань російської федерації зупинити збройний конфлікт", - наголосили в штабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку 5 березня на Донбасі було поранено 3 українських військових. Окупанти застосовували артсистеми калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.