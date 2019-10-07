Бойовики знову обстріляли ділянку розведення в Золотому

Від початку поточної доби, 7 жовтня, з 8 ранку бойовики 20 хвилин вели обстріл в районі ділянки розведення Золотого. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Взагалі, з початку цієї доби зафіксовано 7 прицільних обстрілів позицій Об’єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ. При цьому 5 разів збройні формування РФ та її найманці свідомо порушували Мінські угоди мінометними обстрілами українських позицій.

Нагадаємо, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Кремль має деякий вплив на "ДНР" і "ЛНР", але не може вплинути на відвід сил бойовиків.За його словами, Кремль нібито не є стороною конфлікту і не може вплинути на відвід сил бойовиків.

Також сьогодні міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що розведення військ в Петровському і Золотому сьогодні не почалося через недавні обстріли бойовиків. Міністр зазначив, що розведення військ починається на сьомий день після того, як на конкретній ділянці не відбувається обстрілу, але бойовики кілька днів тому обстріляли Петровське і Золоте.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що на переговорах у Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі, сторони домовилися про розведення військ в Петровському і Золотому.