Бойовики обстріляли сили ООС на Донбасі 7 разів у середу

У середу були поранені троє українських військових
Бойовики у зоні проведення ООС на Донбасі обстріляли українських військовослужбовців у середу, 20 березня, сім разів. Про це повідомляється у Facebook прес-центру Операції об'єднаних сил.
Зазначається, що п'ять разів бойовики застосували озброєння, яке заборонене мінськими домовленостями, витративши при цьому 39 мін калібрів 120 та 82 мм.
Так, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
"Внаслідок обстрілів троє наших захисників отримали поранення. Підрозділи, які обстрілював противник, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння. Втрати противника уточнюються", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що ситуація у районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.
Нагадаємо, вранці повідомлялося, що на Донбасі з початку доби середи, 20 березня, у результаті обстрілу з боку бойовиків поранення отримав один український військовий. Однак уже вдень стало відомо про те, що кількість поранених українських військових зросла до трьох.
Як писало РБК-Україна раніше, бойовики на Донбасі безуспішно спробували застосувати саморобний ударний безпілотник для нанесення втрат військовослужбовцям Збройних сил України.