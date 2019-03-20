Бойовики обстріляли сили ООС на Донбасі 7 разів у середу

Бойовики у зоні проведення ООС на Донбасі обстріляли українських військовослужбовців у середу, 20 березня, сім разів. Про це повідомляється у Facebook прес-центру Операції об'єднаних сил.

Зазначається, що п'ять разів бойовики застосували озброєння, яке заборонене мінськими домовленостями, витративши при цьому 39 мін калібрів 120 та 82 мм.

Так, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів - поблизу населеного пункту Лебединське;

зі снайперської зброї - у районі міста Мар'їнка.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

двічі - з мінометів калібрів 120 та 82 мм, а також гранатометів - у районі населеного пункту Новолуганське;

з мінометів 82-го калібру - поблизу населених пунктів Піщане та Старий Айдар;

з мінометів 120-го калібру та озброєння бойової машини піхоти БМП-1 - у районі населеного пункту Троїцьке.

"Внаслідок обстрілів троє наших захисників отримали поранення. Підрозділи, які обстрілював противник, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння. Втрати противника уточнюються", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що ситуація у районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, вранці повідомлялося, що на Донбасі з початку доби середи, 20 березня, у результаті обстрілу з боку бойовиків поранення отримав один український військовий. Однак уже вдень стало відомо про те, що кількість поранених українських військових зросла до трьох.

Як писало РБК-Україна раніше, бойовики на Донбасі безуспішно спробували застосувати саморобний ударний безпілотник для нанесення втрат військовослужбовцям Збройних сил України.