Бойовики обстріляли санітарний автомобіль ООС, є загиблий

Під час виконання військовими медиками ООС завдань з евакуації пораненого в районі села Водяне, бойовики обстріляли санітарний автомобіль одного з підрозділів Об'єднаних сил. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ООС.

В результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці. Ще двоє військовослужбовців ООС - отримали поранення. Як зазначається, один з постраждалих знаходиться у важкому стані.

"Командування Об'єднаних сил наголошує, що обстріл санітарних автомобілів є порушенням міжнародного законодавства та норм міжнародного гуманітарного права. Підступний обстріл санітарного автомобіля збоку російських окупаційних підрозділів є черговим свідченням того, що окупанти не дотримуються жодних міжнародно-правових норм", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, минулого тижня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні підтвердила розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Також представник так званої "ЛНР" у Спільному центрі з контролю та координації Роман Іванов повідомив про готовність до початку розведення сил в Станиці Луганській.

РБК-Україна писало, що за 30 липня постраждали і загиблих в результатів обстрілів бойовиків не було. Натомість, були 23 обстріли зі сторони бойовиків.