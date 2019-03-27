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Бойовики обстріляли з кулемета безпілотник ОБСЄ на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    27.03.2019 - 01:13
Бойовики обстріляли з кулемета безпілотник ОБСЄ на Донбасі
Фото: ОБСЄ (з відкритих джерел)

Безпілотник внаслідок події не був пошкоджений

Бойовики обстріляли безпілотник місії ОБСЄ поблизу непідконтрольного уряду Довгого (Луганська обалсть) на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ОБСЄ.

Як наголошується, БПЛА не був пошкоджений.

"В напрямку безпілотного літального апарату (БПЛА) СММ далекого радіусу дії, який пролітав поблизу непідконтрольного уряду Довгого, стріляли з великокаліберного кулемета", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в Донецькій і Луганській областях ОБСЄ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в порівнянні з попередньою добою.

Також місія зафіксувала порушення режиму припинення вогню на ділянці розведення сил і засобів в районі Золотого.

Також учасники місії СММ ОБСЄ зафіксували озброєння, розміщене в порушення відводу ліній по обидві сторони від лінії зіткнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ОБСЄ зафіксувала обстріл двох шкіл, які вчинили бойовики на Донбасі.

Один з обстрілів стався в мікрорайоні Трудовсково Петровського району міста Донецька на вул. Самарської, 1. Зокрема, зафіксовано пошкодження будівлі школи. Це - 15-сантиметрова пробоїна на висоті 30 см від землі. За оцінкою патруля ОБСЄ, пошкодження нанесені вогнем з великокаліберного кулемета.

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