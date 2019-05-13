Бойовики обстріляли позиції ЗСУ біля Богданівки і Мар'їнки

Бойовики на Донбасі з початку доби 13 травня вчинили два прицільних обстрілів позицій Збройних сил України біля населених пунктів Богданівка і Мар'їнка. Про це на брифінгу повідомив представник Міноборони Дмитро Гуцуляк, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

"За наявною інформацією, з початку поточної доби російсько-окупаційні війська здійснили два прицільних обстріли наших позицій на Донецькому напрямку", - повідомив Гуцуляк.

За його словами, з 04:00 ворог порушив режим тиші зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета по захисникам Богданівки, а з 06:20 з автоматичного гранатомета на станку і великокаліберних кулеметів вів вогонь в районі Мар'їнки.

В результаті обстрілів ворожих з початку поточної доби втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, на Донбасі за минулу добу, 12 травня, в результаті вибуху мінометної міни противника отримав травми один військовий операції Об'єднаних сил, ще один отримав поранення під час обстрілу.