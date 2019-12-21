Бойовики обстріляли позиції ООС з заборонених мінометів і гранатометів

На Донбасі протягом поточної доби, 21 грудня, збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню шість разів, втрат серед українських військових немає. Про це повідомляє прес-центр штаб операції Об'єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що бойовики обстріляли позиції українських підрозділів з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли по позиціях Об'єднаних сил в районі населеного пункту Кримське і Зайцево. Тут бойовики застосували 120 мм міномети, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети. Крім того, супротивник обстріляв населений пункт Хутір Вільний з міномета калібру 82 мм, в результаті чого було пошкоджено житловий будинок.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних поблизу Троїцького і Пісків. Бойовики обстріляли позиції ООС з станкових протитанкових гранатометів, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі 21 грудня обстріляли житлові будинки населеного пункту Золоте-4.