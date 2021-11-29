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Бойовики обстріляли Південне з мінометів та гранатометів

Автор: Наталья Скороход

За минулу добу, 28 листопада, на Донбасі зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Бойовики також використовували озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

У напрямку Південного ворог здійснив обстріл, застосовуючи міномети 82-го калібру та станкові протитанкові гранатомети.

Також станом на сьогоднішній ранок бойовики 1 раз обстріляли позиції українських воїнів.

"Станом на 7 годину ранку, 29 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. В районі Свытлодарська противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів", - йдеться в повідомленні.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок обстрілів немає. Наші воїни відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи зброю, заборонену "Мінськом" і змусили противника припинити обстріли.

Нагадаємо, що 27 листопада бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Також вони здійснили дистанційне мінування території в районі Золотого.

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Донбас