Бойовики обстріляли Новолуганське та Хутір Вільний

Від початку суботи, 26 жовтня, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл населених пунктів Новолуганське та Хутір Вільний в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міноборони.

За даними оборонного відомства, незаконні збройні формування Російської Федерації 3 рази відкривали вогонь по позиціям українських військових від початку поточної доби. При цьому заборонене мінськими угодами озброєння не застосовувалось.

Так, близько 03:40 ранку бойовики з підствольних гранатометів здійснили ворожий обстріл українських військових в районі Хутора Вільний. Після опівночі, а також близько 07:35 російські найманці з гранатометів різних систем та стрілецької зброї відкривали вогонь по підрозділам Об'єднаних сил поблизу Новолуганського.

"За наявною інформацією, бойових втрат серед наших героїв від початку поточної доби внаслідок ворожих обстрілів немає. Підрозділи Об’єднаних сил перебувають напоготові до підступних дій з боку російсько-окупаційних військ", - додали в Міноборони.

Ситуація на Донбасі станом на 26 жовтня (mil.gov.ua)

Нагадаємо, впродовж минулої доби, 25 жовтня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил було поранено 3 українських військовослужбовців. Один військових був поранений під час обстрілу, а інші - підірвалися на розтяжці. Загалом за добу ворог 13 разів порушував режим припинення вогню на Донбасі.