Бойовики обстріляли мирне населення в околицях Мар'їнки

Збройні формування РФ здійснили черговий теракт, снайперським вогнем обстрілявши мирне населення в околицях населеного пункту Мар'їнка. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що сьогодні, 7 березня, окупаційні війська вели вогонь на поразку по мирному цивільному населенню прифронтовій Мар'їнки Донецької області. На одній з крайніх вулиць Мар'їнки, де більшість будинків зруйновані вщент, під час ворожого снайперського обстрілу отримав поранення мирний житель, який в той час знаходився за кермом свого автомобіля, повідомили у штабі.

Військовослужбовцями підрозділу Об'єднаних сил оперативно була проведена евакуація чоловіки з сектора обстрілу. У безпечному місці військові медики надали першу медичну допомогу пораненому, далі його негайно доставили до найближчого медичного закладу.

"Противник, здійснюючи злочинні дії, зухвало нехтує всіма нормами міжнародного гуманітарного права з ведення бойових дій і цілеспрямовано веде вогонь на поразку по мирних жителях", - відзначили в штабі ООС.

Нагадаємо, з початку поточної доби, 7 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.