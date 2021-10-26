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Бойовики обстріляли з мінометів село на Донбасі: прокуратура відкрила справу

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Донбас, Вівторок 26 жовтня 2021 17:55
Бойовики обстріляли з мінометів село на Донбасі: прокуратура відкрила справу Фото: бойовики обстріляли село на Донбасі, прокуратура відкрила справу (gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Проросійські бойовики 26 жовтня обстріляли з мінометів село Гранітне на Донбасі. За даним фактом прокуратура порушила кримінальну справу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, незаконні збройні формування Росії вранці 26 жовтня відкрили вогонь із мінометів у селі Гранітне Волноваського району Донецької області. Внаслідок обстрілу пошкоджено шість будинків мирних жителів. Жертв та постраждалих серед населення немає.

За фактом обстрілу населеного пункту порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

У прокуратурі зазначили, що обстріл продовжується і слідчі дії будуть проведені після його закінчення.

Фото: бойовики обстріляли село на Донбасі, прокуратура відкрила справу (gp.gov.ua)

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