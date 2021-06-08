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Діти

Бойовики обстріляли Лебединське та Луганське на Донбасі

Автор: Наталья Скороход

Бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню. Минулої доби, 7 червня, позиції наших захисників обстріляли двічі - в районі Луганського та Лебединського.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС у Facebook.

Зокрема, повідомляється, що поблизу Лебединського окупанти відкрили вогонь по позиціях наших військових зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

У районі Луганського російські загарбники вели вогонь з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових, автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Втрат і поранень серед українських бійців за минулу добу немає.

"На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь", - йдеться в повідомленні.

Також відомо, що сьогодні з ранку бойовики встигли двічі порушити "тишу" на Донбасі.

"Поблизу населеного пункту Новгородське противник двічі обстріляв позиції наших військ зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів", йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Донбасі діти стають жертвами війни. В ОБСЄ повідомили, скільки неповнолітніх загинули, пропали безвісти й отримали поранення в результаті агресії Росії.

Раніше повідомлялося, що ОБСЄ нарахувала за вихідні на Донбасі майже 150 обстрілів та вибухів.

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