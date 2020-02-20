Бойовики обстріляли міське кладовище на околиці Попасної

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) на Донбасі повідомляє про обстріл бойовиками 18 лютого міста Попасна з застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що в результаті обстрілу 18 лютого збройними формуваннями Російської Федерації східній околиці міста Попасна з застосуванням ствольної артилерії калібру 122 мм пошкоджено понад 10 могил на міському кладовищі.

Факт обстрілу кладовища ще раз підтверджує зневажливе ставлення бойовиків до загальноприйнятих норм моралі.

Українська сторона СЦКК засуджує факт обстрілу міського кладовища і звертається до представників СММ ОБСЄ щодо фіксації факту вказано.

Нагадаємо, російські незаконні збройні формування з початку 20 лютого вже п'ять разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

За даними оборонного відомства, проросійські бойовики в 5:50 ранку з мінометів 120-го калібру, озброєння БМП, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів обстріляли українські зміцнення в районі Новомихайловки. Найманці випустили 10 хв.