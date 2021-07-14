Бойовики обстріляли Донбас з артилерії й мінометів: в лавах ООС поранені та загиблий

Недалеко від Південного бойовики двічі вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Біля Троїцького збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу населеного пункту Водяне біля Донецька ворог двічі відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру. У напрямку населеного пункту Тарамчук противник вів вогонь по позиціях українських захисників та здійснив обстріл цивільної інфраструктури з артилерії калібру 122 мм.

Також у напрямку Павлополя та Широкиного ворог застосовував міномети 82-го калібру. Біля Причепилівка російські окупанти здійснювали обстріли з артилерії калібру 152 мм та мінометів 120-го калібру.

Недалеко від Луганського по наших позиціях вівся вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Також окупанти запускали безпілотники типу "Орлан-10" - зафіксовано 2 таких польоти.

В результаті цих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісно з життям.

"Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ще п'ять військових отримали поранення, ще один - бойове травмування.

"Воїнів доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я одного з поранених – важкий, інших – задовільний", - йдеться в повідомленні.

На обстріли бойовиків українські захисники відкривали вогонь.

Також повідомляється, що станом на сьогоднішній ранок зафіксовано ще один обстріл в районі Луганського, в результаті чого був поранений ще один наш боєць.

"Противник обстріляв українські позиції з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. В результаті обстрілу один військовий отримав поранення. Після надання медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого - задовільний", - сказано в звіті ООС.