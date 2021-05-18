Бойовики обстрілювали позиції ООС біля Пісків та Авдіївки

У вівторок, 18 травня, збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілів жоден український військовий не постраждав.
Про це повідомляє прес-служба штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.
Зокрема, ворожі обстріли були зафіксовані поблизу Пісків. Окупанти двічі відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
Крім того, в напрямку Авдіївки бойовики здійснили обстріл з підствольних гранатометів.
"Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.
Обстановка в районі проведення ООС залишається контрольованою.
Нагадаємо, за минулу добу, бойовики дев'ять разів обстріляли українські позиції на Донбасі. В результаті пострілу ворожого снайпера український військовий отримав поранення.
Крім того, 18 травня окупанти спровокували аварію дрона місії ОБСЄ, після якої прийнято рішення призупинити польоти безпілотників дальнього радіусу. Ці дії спрямовані на дискредитацію української армії.