Бойовики тиждень блокують пересування місії ОБСЄ біля ділянок розведення сил

Збройні формування Російської Федерації продовжують блокувати роботу моніторингової місії ОБСЄ біля ділянок розведення сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил у Facebook.

Повідомляється, що згідно зі звітом місії, 25 та 26 січня на блокпості приблизно за 3 км від ділянки розведення сил та засобів в районі Петровського представники бойовиків знову заборонили патрулю місії проїзд у напрямку ділянки розведення. У прес-центрі наголосили, що обмеження свободи пересування патрулів СММ фіксуються щоденно протягом тижня.

"Крім того, у ці ж дні, пролітаючи над населеним пунктом Петровське, БПЛА СММ малого радіуса дії зазнавав впливу перешкод сигналу GPS (за оцінкою, ймовірно внаслідок глушіння)", - йдеться у повідомленні. Такі дії, на думку представників української сторони СЦКК, можуть здійснюватися, аби приховати діяльність збройних формувань РФ та порушення мінських домовленостей.

"Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін наголошує, що дії по перешкоджанню виконання представниками СММ ОБСЄ мандату місії є неприпустимими", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше українська сторона неодноразово повідомляла про блокування бойовиками пересування представників СММ ОБСЄ біля ділянок розведення сил на Донбасі.